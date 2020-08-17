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IMRA'dan ‘Gülümsemek bedava' etkinliği

Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği (IMRA) ve Fatih Belediyesi ortaklığında, 19 Ağustos Çarşamba günü Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında “Gülümsemek Bedava” isimli bilgilendirme ve bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilecek. Çalışma ile göçmenler ve yerleşik vatandaşlar arasındaki iletişimin iyileşmesi ve gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:41 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 16:43
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Uluslararası Göç ve Mülteciler Derneği (IMRA) ve Fatih Belediyesi ortaklığında, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 13:00-17:00 arasında Fatih ilçesi, Eminönü semti, Yeni Camii önü mevkiinde, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında “Gülümsemek Bedava” isimli etkinlikle bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapılacak. Çalışmaya IMRA Başkanı ve Ak Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın ve Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan katılacak. İnsani yardım faaliyetlerinin sadece maddi yardım şeklinde ele alınmaması gerekliliğinin, gülümsemenin, selamın ve iyi davranışın da bir ihtiyaç olduğunun vurgulanacağı etkinlikte göçmenler ve yerleşik vatandaşlar arasındaki iletişimin iyileşmesi ve gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor. 

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