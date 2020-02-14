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İmza taklidiyle 156 milyon liralık vurgun

Adana'da maddi durumları iyi olan iş adamlarının imzalarını taklit ederek 156 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen 10 kişiyi yakaladı.

IHA14 Şubat 2020 Cuma09:33 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:33

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana’da maddi durumları iyi olan iş adamlarının imzalarını taklit ederek, isimlerine senet düzenleyen çete olduğu tespit edildi.

Bu tespitin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis savcılıktan alınan izinle çeteyi teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda zanlıların iş adamlarının imzalarını taklit ederek 156 milyon lira borçlandırılıp icra yoluyla tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi. Polis bu tespit üzerine Adana ve İstanbul’da 14 zanlıyı belirledi. Polis bu zanlıların yakalanması için bugün şafak vakti düğmeye bastı. Adana ve İstanbul’da 18 ayrı adrese baskın yapan polis 10 zanlıyı yakaladı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise şüphelilerin kendi arasında düzenlediği toplam 28 bin 876 liralık senet, bir çok evrak ile dijital malzemelere ele geçirildi.

4 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

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