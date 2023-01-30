İmzalar atıldı: Türkiye ile KKTC arasında yeni işbirliği

Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen imza töreninde, iki ülke arasındaki protokolü, Türkiye adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile KKTC adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy imzaladı.

Törende konuşan Bakan Bilgin, Türkiye olarak KKTC halkının refahı, çalışanların mutluluğu ve iş yaşamındaki huzurlarının kendileri için önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin KKTC'ye elinden gelen her desteği vermeye devam edeceğini söyledi.

Bilgin, imzalanan protokolle KKTC'de bulunan Türkiye vatandaşlarının, sağlık ve sosyal güvenlik haklarından yararlanacağını, geleceğe birlikte güven, huzur içinde yürüyeceklerini ifade ederek, iki ülkenin bu alanda daha iyi adımlar atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- "Çalışmalarımız sadece özel sektöre yönelik olmayacak"

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'da çalışma ve iş yaşamına ilişkin rahatlatıcı uygulamaları gündemlerinde tutacaklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından artık yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bu yeni dönemin ihtiyacı olan güçlü düzenlemeleri yapmak ve hayata geçirmek en temel görevimizdir. Bunu yapacak siyasi iradeye sahibiz. Çalışan ve üreten insanlara sahip bir ülke olmanın avantajını her zaman kullanacağız.

Üretmenin sadece özel sektörün değil kamunun da bir görevi olduğunu unutmadık ve bunu asla göz ardı etmeyeceğiz. Çalışmalarımız sadece özel sektöre yönelik olmayacak. Kamunun da üretmesi ve verimliliğinin artması için ciddi çalışmalarımız olacak."

Taçoy, Türkiye ile imzaladıkları protokolle yarınları gelecek nesillere tesis etme yolunda önemli bir adım attıklarını kaydederek, protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.