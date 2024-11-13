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İmzalar atıldı! Türkiye'den 'nükleer' hamle: Kapasite 3 katına çıkarılacak

Türkiye'nin küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'ye kadar 3 katına çıkarma hedefine katıldığı bildirildi.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 19:09 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Türkiye'den 'nükleer' hamle: Kapasite 3 katına çıkarılacak
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Dünya Nükleer Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin ikinci gününde, 6 ülkenin daha "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzaladığı belirtildi.

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ÜLKE SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Açıklamada, ülkelerin, COP29 Başkanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve Dünya Nükleer Birliğinin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte, imzacı ülkeleri temsil eden bakanlar ve üst düzey yetkililer tarafından duyurulduğu kaydedildi.

"İddialı bir programa başlıyoruz"

Söz konusu ülkelerin, Türkiye, El Salvador, Kazakistan, Kenya, Kosova ve Nijerya olduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, böylece 2050 yılına kadar küresel nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedefleyen ülke sayısının 31'e yükseldiği ifade edildi.

ÜLKELER 3 KATINA ÇIKARMA TAAHHÜDÜNDE BULUNMUŞTU

Geçen yıl Birleşik Arap Emirliklerinin yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) ABD öncülüğündeki ülkeler, 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşılması ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit rol oynadığına işaret edilen "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzalamıştı.

30 milyar dolarlık dev hedef

Böylece ülkeler, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'de 2020 seviyesine göre 3 katına çıkarma taahhüdünde bulunmuştu.

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