Binali Yıldırım AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklama yapıyor

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

"31 Mart seçimleri tüm Türkiye'de gerçekleşti. Seçimler gerçekleşti ama konuşulmaya devam ediyor, bu da doğal bir şey. 67 ve 79. maddeleri çok açık, seçimler yargı yönetimi ve denetiminde yapılır. Seçimin başlamasından bitimine kadar seçimin ddüzen içinde yapılması ve yönetilmesi ile ilgili bütün işleri yapma yaptırma görevi YSK'ya aittir."

"Bütün şikayetleri incelemek ve karara bağlama görevi YSK'ya aittir."

"Bütün seçimlerde bu iş gerçekleşmiştir. Birçok il ve ilçede şikayet ve değerlendirme süreçleri devam ediyor. İlçe seçim kurullarında gece gündüz çalışan memurlarımız var, hakimlerimiz var ve partilerden görevliler var."

"Seçimin galibi ne Binali Yıldırım ne de Ekrem İmamoğlu'dur."

"Seçimin patronu YSK'dır."

"Mazbata kime verilirse başkan odur."

"İmamoğlu bu gerçeği görmeli."

"İstanbul'u yönetecek kişilerin daha olgun ve daha sorumlu davranması beklenir."

"Sanki benim 2 katım oy almış da seçimi kazanmış da biz oyalamak 3-5 gün zaman kazanmak için bir pozisyon alıyoruz. Şiddetle kınıyorum."

"Her bir hemşerimin oyunun doğru yere gittiğini tespit etmek, ortaya çıkarmak benim namus borcumdur."