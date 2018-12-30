Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar: Liderimizin öncülüğünde hepimiz kenetlendik
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor
Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
"Liderimizin öncülüğünde hepimiz kenetlendik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Evimizden çok sahada, işimizin başında vaktimizi geçirdik."
Ayrıntılar gelecek.
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