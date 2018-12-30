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Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar: Liderimizin öncülüğünde hepimiz kenetlendik

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"Liderimizin öncülüğünde hepimiz kenetlendik. Gecemizi gündüzümüze kattık. Evimizden çok sahada, işimizin başında vaktimizi geçirdik."

Ayrıntılar gelecek.

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