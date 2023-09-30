İnanılmaz kaza! Park halindeki aracın üzerine düştü

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Ovaakça Mevkisi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aştı. Park halindeki otomobilin üzerine düşerek duran cipi gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Çevredekilerin şaşkınlıkla anlamaya çalıştığı kazada sürücü hafif yaralandı.

Park halinde pestile dönen otomobilde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.