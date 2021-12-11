Yeni Şafak 11 Aralık 2021 Cumartesi 08:52 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 08:52

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) yeni yönetimine terör örgütlerine yakın isimlerin girmesi dikkat çekti. Başkan Erinç Sağkan'ın ekibindeki Attila Çelik FETÖ'cülerin avukatı, Turgay Hınız FETÖ destekçisi. Abdülbaki Çelebi ve Ali Bayram PKK gösterilerinde boy göstermiş. Veli Küçük DHKP-C yandaşı, Fedayi Doğruyol ise aynı terör örgütünün avukatı.

Daha önce DHKP-C'li teröristlere destek açıklamalarında bulunan, dinin değerleri hedef alan açıklamalarıyla tanınan Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan, kendine DHKP-C, FETÖ ve PKK'ya yakın isimlerden bir yönetim kurdu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'ın ekibindeki Attila Çelik FETÖ'cü teröristlerin avukatı olarak tanınırken, Turgay Hınız geçmiş yıllarda FETÖ'cü ünlü isimlerin Türkiye'yi hedef alan tweetlerini paylaştı.

DTP'DE AKTİF ÇALIŞTI

Ayrıca FETÖ operasyonlarında yapılan gözaltıları da yine sosyal medya hesabından eleştirdi. Ekipte yer alan Muş eski Baro Başkanı Abdülbaki Çelebi ise terör örgütü ile ilişkileri nedeniyle kapatılan DTP ve DEHAP'ta aktif olarak yer aldı, PKK tarafından organize edilen eylem ve protestolarda yer aldı. Yine a takımındaki avukat Ali Bayram da benzer gösteri ve protestolarda boy gösterdi.

TİMTİK'İN SAVUNUCUSU

Adana eski Baro Başkanı olan ve Sağkan'ın kadrosunda yer bulan Veli Küçük ise sözde ölüm orucu sonrasında hayatını kaybeden DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'i destekleyen sosyal medya paylaşımlarında bulundu.

CHP'nin Ankara teşkilatında görev alan Avukat Mahmut Karatekin PKK'lıların avukatı olarak tanınırken Ali Artuk, HDP organizesinde düzenlenen etkinliklerde boy gösterdi. Yalova eski Baro Başkanı Fedayi Doğruyol da DHKP-C'li Timtik'in savunucuları arasında yer alırken, Ercan Demir de geçmişte teröristlerin avukatlığını yapan isim olarak biliniyor.