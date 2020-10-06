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İnanılmaz olay! Başına taş düşen çocuk öldü

Çanakkale'de ağabeyiyle oynarken başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA06 Ekim 2020 Salı 09:29 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 09:29
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Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den mevsimlik işçi olarak gelen Esra ve Gökhan Çiğdem çifti, Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde elma bahçesinde iş buldu.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait terk edilmiş lojmanda kalan çiftin çocukları Gülbeyaz (3) ile Çağlar (9), anne ve babasının çalıştığı elma bahçesinin bulunduğu bölgede oynamaya başladı.

Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle başına taş düşen Gülbeyaz, yaralandı. Ağabeyinin ailesine haber vermesi üzerine küçük kız Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gülbeyaz Çiğdem, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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