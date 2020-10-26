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İnanılmaz olay! Çaldığı tarihi eseri videoyla tanıtmış!

Kocaeli'de arkeolojik sit alanı ilan edilen bir mağaradan heykel çalan kişinin, tarihi eseri çektiği video ile tanıttığı video ortaya çıktı.

DHA26 Ekim 2020 Pazartesi 12:09 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:09
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra Hacılar Mahallesi Yağbolu mevkiinde içerisinde Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser bulunan ve 1'inci derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan bir mağaradan heykel çalındığını belirledi. Jandarma, S.G.’nin çalınan tarihi eseri tanıttığı videoyu ele geçirdi. S.G.’nin cep telefonuyla çekilen videoda, heykeli metre ile ölçerek boyutlarını gösterirken, “Şimdi taşı dışarıya ben çıkardım. Taş dışarıda elimde. Ne gerekiyorsa artık gerisi size kalmış” diyerek, mesajla bazı kişilere gönderdiği belirlendi. Olayla ilgili olarak M.Ö. ve S.G. gözaltına alınırken, heykel ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve S.G. tutuklandı. Heykel ise müze müdürlüğüne teslim edildi.

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