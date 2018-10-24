İnce: Biz seçimi 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Biz seçimi aday açıklandığım gün kaybettik. 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik. Çift başlı görüntü verdik. Seçimi orada kaybettik biz’ dedi.

'BİZ SEÇİMİ 'GEL BAKALIM MUHARREM'LE KAYBETTİK'

Adaylığının açıklandığı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini kürsüye çağırış şeklinin çift başlılık yarattığını belirten İnce,"Biz seçimi aday açıklandığım gün kaybettik. 'Gel bakalım Muharrem'le kaybettik. Çift başlı görüntü verdik. Seçimi orada kaybettik biz. Ama yapacağım bir şey yoktu. Çift başlı görüntü yaramadı. İnsanlar bizi daha dirayetli bulabilirdi. Gel bakalım Muharrem'de tuzu biberi oldu" yorumunda bulundu.

(Hürriyet)