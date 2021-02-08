İnce CHP'den istifasını böyle duyurdu: FETÖ'cüleri, Soroscuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:05 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 17:05

Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini resmen duyurdu. İnce, CHP'de olup bitenlere adeta isyan etti.



'ATATÜRK'ÜN EMANETİ YOK, TABELADAN İBARET'

CHP'de herhangi bir ilke, değer, duruş, liyakat kalmadığını söyleyen İnce, 'Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada sadece bir tabela vardır.' dedi.

Potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisinin CHP olduğunu ifade eden İnce, CHP artık bir tabeladan ibaret olduğunu yineledi.

İnce, 'Atatürk'ün kurduğu CHP kendi ilkelerinden uzaklaşmıştır. İdeolojik savrulmalar yaşamaktadır. Yöneticiler ile seçmen arasında derin bir uçurum oluşmuştur.' ifadelerini kullandı.

'FETÖ'CÜLERİ SOROSCULARI KORUYANLARLA YOLUMU AYIRIYORUM'

CHP'ye isyan eden İnce, istafını böyle duyurdu:

Şimdi kimlerle yolumu ayırıyorum...

ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum

Atatürk'e 'kefere diyenleri, yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum

Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum

Ben askeri değilim, yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum

Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle yollarımı ayırıyorum

CHP aday yapmayınca gidip başka partiden aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum

50 yıl CHP'ye küfredip, bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum

Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yılumu ayırıyorum

FETÖ'cüleri, Sorocuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum

'Ne işimiz var Libya'da' diyerek, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum

Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum

Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeri yaşatmak için, bu arkadaşlardan ayrılıyorum...