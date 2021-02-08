İnce CHP'den istifasını böyle duyurdu: FETÖ'cüleri, Soroscuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum

Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini resmen duyurdu. İnce, CHP'de olup bitenlere adeta isyan etti.
CHP'de herhangi bir ilke, değer, duruş, liyakat kalmadığını söyleyen İnce, 'Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada sadece bir tabela vardır.' dedi.
Potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisinin CHP olduğunu ifade eden İnce, CHP artık bir tabeladan ibaret olduğunu yineledi.
İnce, 'Atatürk'ün kurduğu CHP kendi ilkelerinden uzaklaşmıştır. İdeolojik savrulmalar yaşamaktadır. Yöneticiler ile seçmen arasında derin bir uçurum oluşmuştur.' ifadelerini kullandı.
CHP'ye isyan eden İnce, istafını böyle duyurdu:
Şimdi kimlerle yolumu ayırıyorum...
ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum
Atatürk'e 'kefere diyenleri, yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum
Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum
Ben askeri değilim, yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum
Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle yollarımı ayırıyorum
CHP aday yapmayınca gidip başka partiden aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum
50 yıl CHP'ye küfredip, bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum
Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yılumu ayırıyorum
FETÖ'cüleri, Sorocuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum
'Ne işimiz var Libya'da' diyerek, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum
Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum
Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeri yaşatmak için, bu arkadaşlardan ayrılıyorum...