İnce'den 6'lı koalisyona zehir zemberek sözler: Bir buçuk yılda masayı yönetemediler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında 6'lı koalisyondaki tutarsızlıkları, çelişkileri ve pazarlıklara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"ALTI AYLIK ÖMÜRLERİ OLUR"

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik 6'lı masayı topa tuttu. Millet İttifakı'nın kısa sürede dağılacağını belirten İnce altı aylık ömürleri olacağını belirtti.

İnce, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masanın 14 Mayıs seçimlerinde istediği sonucu alamayacaklarını ifade ederek "Bu altılı masa seçim kazanamaz, kazansa da yürütemez. Altı aylık ömürleri olur. " dedi.

"NEREDE ANLAŞACAKLAR?"

6'lı masadaki anlaşmazlıklara ve kaosa değinen İnce, "Nerede anlaşacaklar? Libya tezkeresi geldi, ne olacak? CHP hayır verdi. İYİ Parti evet verdi. Bir Cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi'ni nasıl atayacaklar?" dedi.