İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: Bedelini ağır ödeyecekler

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Mehmet Kesimoğlu'nun 31 Mart seçimlerde aday yapılmamasına değinen İnce,

"Eski milletvekilimiz ve eski belediye başkanımız tekrar seçimde aday olmak istiyor. Anketlere bakıyoruz yüzde 60-70'lerde. Yüzde yüz kazanıyor adam. 31 Mart seçimlerinde Mehmet Kesimoğlu aday yapılmadı. Neden aday yapılmadı? Yeteniksiz değil becereksiz değil. Neden aday yapılmadı? Muharrem İnce'yi desteklediği için... Koydular kenara. Sonra seçimi kazandı. CHP Kesimoğlu'ndan özür dilemeli. "CHP kapatılmalıdır", "CHP Vakıf yapılmalıdır" diyen Genel Başkan Yardımcısı imza atıyor, 164 kişiyi disipline gönderdi, Kesimoğlu'na destek oldu diye" dedi.