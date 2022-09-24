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İnceleme başlatılacak... Yol yapım çalışmasında bulundu! Türkiye'de heyecanlandıran keşif

Ordu'nun Fatsa ilçesinde belediyenin yol yapım çalışması kazısında yeraltı mağarası ortaya çıktı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi.

IHA24 Eylül 2022 Cumartesi 20:28 - Güncelleme:
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Mağaranın özellikleri uzman ekiplerin incelemeleri sonucunda çıkacağı belirtildi. Fatsa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Dolunay Mahallesi'nde yol yapım çalışması başlattı.

MAĞARA KEŞFEDİLDİ

Çalışma alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında iş makinesi operatörü, kırım işlemi yaptığı sırada kayalıkların arasında tünel fark etti. Tünelin giriş kısmını temizleyen ekipler, kayalığın arkasına doğru ilerleyen mağara keşfetti.

Balçık ve su ile kaplı alandaki çalışmalar durduruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve belediyenin kültür müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda bölge güvenlik şeridiyle çevrildi, alana ise giriş-çıkışlar yasaklandı.

İNCELEME YAPILACAK

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne de bilgi verilirken, mağarada uzmanlarca inceleme yapılacağı belirtildi.

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