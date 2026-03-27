Güncel

İnceleme başlatıldı: 35 katlı binada sır gibi ölüm

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitenin 35 katlı binasından düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

IHA27 Mart 2026 Cuma 11:18
Olay, saat 21.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Talat Paşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin önünde hareketsiz yatan yabancı uyruklu kadını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken kadının sitede bulunan 35 katlı binadan düştüğü öğrenildi. Yapılan çalışmaların ardından kadının cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise dron ile olay yerinde çalışma yaptı. Kadının kaçıncı kattan düştüğü ve ölüm nedeninin yapılan inceleme sonrası belirleneceği öğrenildi.

