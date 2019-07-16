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İnci kefalinde av yasağı sona erdi

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, üreme döneminde suyun tersine göç ederken, engelleri adeta uçarak aşan inci kefalinin neslinin korunması için uygulanan av yasağının sona erdiğini bildirdi.

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Görentaş, yaptığı yazılı açıklamada, inci kefali için üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde ilan edilen av yasağının sona erdiğini belirtti.

Bu yıl yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 125 ton inci kefalinin ele geçirildiğini açıklayan Görentaş, kaçak avcılık yapan 66 kişiye de 107 bin 910 lira idari para cezası kesildiğini aktardı.

Yaklaşık 14 bin ailenin geçimini sağladığı inci kefalinden yılda 10 milyon dolarlık gelir elde edildiğini belirtenn Görentaş, "İnci kefali, ilin ekonomisinde önemli bir rol üstleniyor. Bu rolünü devam ettirebilmemiz halinde bu iş ile uğraşan insanlarımızın geçimine katkı sunmuş olacağız. Böylelikle Türkiye'nin ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bu önemli varlığımızı gelecek nesillere aktarabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Yasak avcılıkla mücadele kapsamında ekiplerin 880 denetimde 127 olaya müdahale ettiğini aktaran Görentaş, şunları kaydetti: "Yaklaşık 11 bin 600 metre manyat ve yaklaşık 97 adet diğer ağ malzemeleri ele geçirildi. 2019 yılında kurumlar arası koordineli çalışmalar sonucunda uygulanan tedbirlerle olaylara anında müdahale edildi. Caydırıcı cezalarla balığın kaçak avlanmasının büyük ölçüde önüne geçildi. Van Gölü ve tatlı su çevresinde bulunan 15 okulda öğrencilere yönelik 'inci kefali av yasağı' konulu eğitim verildi. Toplumda inci kefali için bir bilinç oluştu. Toplumun inci kefalini sahiplendiği, yasak avcılığın da giderek azaldığına şahit olduk."

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