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İndirim heyecanı koronavirüsü unutturdu

Bursa'da züccaciye ve ev ürünleri satan bir mağazanın açılışa özel indirim kampanyasında izdiham yaşandı. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıttı, mağaza kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

DHA6 Kasım 2021 Cumartesi 14:52 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 14:52
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Osmangazi'de bir zücaciye mağazası, açılışa özel ürünlerin fiyatlarında indirim kampanyası düzenledi. İndirimden faydalanmak isteyenler mağazaya akın edince izdiham yaşandı. Çağırılan polis ekipleri, metrelerce uzunluktaki kalabalığı dağıtmak için saatlerce uğraştı.

Müşterilerin içeriye girmek istemesi üzerine ekipler, kalabalığı bu sefer de anonslarla uyarmaya başladı. Mağazanın önünü terk etmeyen vatandaşlara, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulanacağını belirten polisler, mağaza yetkililerinden kapıları kapatmalarını ve içeriye kimseyi almamalarını söyledi. Ekiplerin isteği üzerine mağaza kapıları kapatırken, tekrar izdiham yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

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