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İnebolu’dan 3 günde bin 500 ton hamsi yola çıktı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü. TIR'lara yüklenen hamsiler, Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı. İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Çelebi, 3 günde İnebolu’dan yaklaşık bin 500 ton hamsi sevkiyatının gerçekleştiğini söyledi.

  • DHA
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Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Karadeniz’de balıkçılar önce bereketli bir palamut sezonu yaşadı ardından hamsiyle güldü. Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak gibi Karadeniz'in birçok ilinden İnebolu açıklarına gelen balıkçı tekneleri, 3 günde yaklaşık bin 500 ton hamsi ile limana döndü. 
 
Balıkçıların, 3 gün boyunca gece gündüz avladığı hamsiler, TIR’lara doldurularak İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi.
 
Vatandaşlar da limana gelerek, kasalarla hamsi aldı. Trabzonlu balıkçı Yaşa Akyazı, bu yıl palamudun da bol olduğunu, hamsi avının yeni başladığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
 
"Bolluk ne kadar daha devam eder bilemeyiz. Çünkü genelde sezon başlangıçlarında hamsi bol olur. Daha sonra azalmaya başlar. İnşallah bu sene bolluk süreklilik gösterir ve aynen devam eder. Vatandaşlarımız taze balık yesin. Hem biz kazanıyoruz hem vatandaş ucuz bir şekilde hamsi tüketiyor"

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