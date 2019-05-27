İneğini kurtarmak isterken kendisi de kuyuya düştü
Amasya'da kuyuya düşen ineğini çıkarmak isterken kuyuya düşen kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı
- AA
Amasya'da kuyuya düşen ineğini kurtarmak isterken kuyuya düşen kişi, AFAD ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çabasıyla büyükbaş hayvanıyla birlikte bulunduğu yerden çıkarıldı.
Fındıklı mevkisinde Engin Dosdoğru'ya ait inek, kireç kuyusuna düştü. İneğini kurtarmak isteyen Dosdoğru da kuyuya düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu Dosdoğru'yu ve ineğini kuyudan çıkardı.
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