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İnegöl Mobilya Sanayi'de yangın! 1 saatlik müdahale ile söndürüldü

Bursa, İnegöl Mobilya Sanayi'de bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

21 Mayıs 2024 Salı 07:04 - Güncelleme:
İnegöl Mobilya Sanayi'de yangın! 1 saatlik müdahale ile söndürüldü
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Yangın, saat 05.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi İnegöl Mobilya Sanayi 9. Mobilya Sokak'ta bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. Üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, alevlerin ahşaba sıçramasıyla kısa sürede büyüdü. Mobilya imalathanesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle bekçileri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan diğer mobilya atölyelerine sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada alevler işyerinin önünde istiflenmiş haldeki kerestelere sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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