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  • İnegöl'de çiftlikte cinayet: Çobanı pompalı tüfekle öldürdü, teslim oldu
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İnegöl'de çiftlikte cinayet: Çobanı pompalı tüfekle öldürdü, teslim oldu

Bursa'da küçükbaş çiftliğinde, çiftlik sahibi Taner T. (47) ile yanında çalışan Özbekistan asıllı çoban Babür Meyliev (27) arasında bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada çiftlik sahibi, çoban Meyliev'i pompalı tüfekle katlettikten sonra teslim oldu.

DHA1 Kasım 2024 Cuma 22:13 - Güncelleme:
İnegöl'de çiftlikte cinayet: Çobanı pompalı tüfekle öldürdü, teslim oldu
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kırsal Hacıkara Mahallesi'ndeki küçükbaş çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik sahibi Taner T. ile hayvanlarını otlatan Özbekistan uyruklu çoban Babür Meyliev arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner T., pompalı tüfekle Meyliev'e ateş açtı.

21 SAAT SONRA 112'Yİ ARADI

Taner T., olaydan 21 saat sonra bugün saat 17.00 sırlarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak çobanı öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çobanın cansız bedeni, ekipler ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, Taner T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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