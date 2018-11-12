İnegöl'deki yolsuzluk operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Tapu Müdürlüğü'nde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 3'ü memur 4 kişi tutuklandı.

İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bir memur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER), kurumda çalışan bazı kişilerin yolsuzluk yaptığı konusunda ihbarda bulundu.

İhbar üzerine görevlendirilen bir müfettiş İnegöl Kaymakamlığının izniyle soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bazı görevlilerin Tapu Müdürlüğü gelirlerini kendi banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Bunun üzerine kurumda çalışan 4 personel görevden uzaklaştırıldı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4'ü Tapu Müdürlüğü personeli, 5'İ emlakçı olmak üzere 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden memurlar M.Ö, K.P, S.O. ile müteahhit D.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.