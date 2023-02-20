İnek ''Sarıkız'': Depremin 15'inci gününde kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Adıyaman'da büyük yıkıma neden oldu.

Merkeze bağlı Börgenek köyünde de deprem nedeniyle bazı evler yıkıldı, bazıları ise hasar gördü.

Evi tamamen yıkılan ve enkazdan kurtarılan Hüseyin ve Zeliha Tanrıverdi çifti, Aydın'daki akrabalarının yanına gitti.

Hüseyin Tanrıverdi, enkaz altında kalan ve telef olduğunu düşündüğü "Sarıkız" adlı ineklerinin çıkartılması için akrabalarından yardım istedi. Bunun üzerine köye Tarım ve Orman Bakanlığı ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Bakanlık ekiplerince iş makinesi yardımıyla enkaz kaldırıldığı sırada ineğin yaşadığı görüldü. Ekipler, ilk olarak ineğin üzerini battaniye ile örttü. Veteriner hekimler İsmail Tolu ve Akın Saraçoğlu, burada ilk müdahalede bulunduğu ineği sakinleştirmeye çalıştı.

"Sarıkız", 5 saatlik çalışmanın ardından enkazdan halat yardımıyla kepçe kovasına bağlanarak çıkartıldı.

Köylüler, Hüseyin Tanırverdi'yi telefonla görüntülü arayarak ineklerini gösterdi. Tanrıverdi çifti, sevinç yaşadı.

Börgenek köyü sakinlerinden Molla Yücetaş, AA muhabirine, ilk depremde evin çöktüğünü, ineğin de 15 gündür enkaz altında olduğunu söyledi.

Ekiplerin bölgeye geldiğini ifade eden Yücetaş, "Jandarma, Tarım ve Orman Bakanlığından ekipler ile veteriner hekim geldi. İnek çıkartıldı, şu anda iyi gözüküyor. İneğin çıkmasına çok sevindik, o da bir canlı." dedi.

Bölgenin veteriner hekimi Nurullah Ateş ise 15 gün önce meydana gelen depremde acı bir olayın yaşandığı ve birçok akrabalarının vefat ettiğini söyledi.

Kendi acılarını bırakıp vatandaşların yardımına koştuklarını anlatan Ateş, "Ölü olarak bilinen hayvanı ekipler kurtarmaya geldi, ben de veteriner hekim olarak yardıma geldim. Çalışmayla ineği kurtardık, gerekli serum ve iğneleri yapıldı. Şu anda ineğin yeme, içmesi normal, ateşi iyi durumda. 15 gün boyunca yatalak kaldığı için arka ayaklarında sıkıntı var. Bulunduğu yer kendine zarar verecek durumda olmadığı için hayvan bir şekilde yaşama devam etmiş." diye konuştu.

Ateş, sahibinin telef olduğunu düşündüğü ineği ekiplerle çıkartmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.