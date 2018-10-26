İnfaz timinin başındaki ismin Türk şoförü konuştu: Kaşıkçı girdikten sonra konsoloslukta hareketlilik başladı

Kaşıkçı'yı infaz etmek için Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen infaz timi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinin başındaki ismin Türk şoförü A Haber'e konuştu.

Türk şoför, "3 Suudlu'yu Genel Havacılık Terminali'nden alıp otele yakın bir otele getirmiş... Kaşıkçı konsolosluğa girdikten yaklaşık 1 saat sonra bir hareketlilik yaşandı, 3 araç çıkış yaptı. Biri minibüstü, çok uğraştım ama minibüsün içini göremedim. Camları çok karanlıktı. Nişanlısı 1-2 saat bekleyince bizim de dikkatimizi çekti. Kaşıkçı içeri girdikten sonra konsolosluğa kimseyi almadılar. Otelden aldığım 4 Suudi araçtayken sigara ve alkol kullandı." dedi.