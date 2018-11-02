TEM Daire Başkanı Aslan, infaza götürüldüğü görüntüleri 28 ay sonra izledi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak ağır yaralanan TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit edilen koruması Hasan Gülhan'ın alıkonulmaları ve infaza götürüldükleri anlara ilişkin dün ilk kez yayımlanan görüntüler, örgütün kirli yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimine karşı verilen mücadelenin kahramanlarından Turgut Arslan, o geceyi bir kez daha yaşadı. Aslan, yaklaşık 28 ay önce FETÖ mensubu darbeciler tarafından infaza götürüldüğü anlara ilişkin görüntüleri ilk kez izledi.

Aslan, FETÖ mensupları darbe girişiminde bulunduğu sırada Atlı Polis Grup Amirliğinde üst düzey emniyet yetkilileri ile yemekte olduklarını anlattı.

- "Öldürmeyen Allah öldürmüyor"

Havada helikopterleri görünce anormallik sezdiğini ifade eden Aslan, Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığına gittiğinde elleri bağlanarak rehin alındığını söyledi.

Gözleri bağlanarak üzerine doğrultulan namluların gölgesinde sabah 06.00'ya kadar korumasıyla rehin tutulduğunu belirten Aslan, bu sırada serseri kurşun tarafından vurulabilmeleri için bir süre cam kenarında tutulduklarını kaydetti.

Kendisini rehin alan kişilerden su istemesi üzerine "Onların sözü geçmez, TSK yönetime el koydu." yanıtını aldığını ifade eden Aslan, yaşadıklarını "Saat 06.00 gibi kafama sıktılar. Korumam Hasan Gülhan şehit oldu. Beş beyin ameliyatı olmuşum ve 5 ay komada kalmışım Gazi Hastanesi'nde. Öldürmeyen Allah öldürmüyor." sözleriyle aktardı.

Kendisine geldiğinde ilk sözünün "demokrasi" olduğunu anlatan Aslan, "Uyandığımda 'Memlekette demokrasi var mı?' diye sormuşum. 'FETÖ iyi ki kazanamamış. Kazansaydı halk kaybederdi, biz kaybederdik, demokrasi kaybederdi. İyi ki kazanamamış' dedim." şeklinde konuştu.

- "FETÖ hedef gösterdi"

Hain darbe teşebbüsünden çok önce ekibiyle hazırladığı FETÖ'nün terör örgütü olduğunu ortaya koyan 60 sayfalık raporun örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in hoşuna gitmediğine dikkati çeken Aslan, örgütle bağlantılı televizyon ve gazetelerde hedef haline getirildiğini söyledi.

Bu nedenle 15 Temmuz öncesinde kendisi hakkında 31 dava açıldığını, bir kısmından beraat ederken kalanları hakkında da "kovuşturmaya gerek olmadığı" yönünde karar çıktığını belirten Aslan, ekibiyle hazırladığı raporun FETÖ iddianamelerinin dayanağını teşkil ettiğini sözlerine ekledi.