İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2021 Çarşamba / 3 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6671
  • EURO
    10,1976
  • ALTIN
    487.021
  • BIST100
    1410.87
Güncel

İnfial yaratan görüntüler güncel değil

Antalya Valiliği, Alanya ilçesinde sosyal medya infial yaratan bayrak asma olayına ilişkin görüntülerin 2018'de çekildiğini, görüntüdeki kişinin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:47 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:49
ABONE OL

Antalya Valiliği, Alanya'da bayrak asmayla ilgili sosyal medyada yer alan görüntüle ilişkin 2018'de çekildiğini, görüntüdeki kişinin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada çıkan Alanya'da bayrak asmayla ilgili haberlerde çıkan görüntülerin ilki 2018 yılına ait olup, görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve emniyette işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İkinci görüntüdeki kişilerin ise görüntünün çekildiği yerin personeli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte, ilgili kişiler Emniyet Müdürlüğümüzce tespit edilerek, konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.