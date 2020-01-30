İngiliz anne ile Türk gencin 'kalpten' bağlılığı

AA 30.01.2020 11:26 - Güncelleme: 30.01.2020 11:26

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Tayfun Erdem'e 17 yaşındayken, 2006'da rahatsızlanınca başvurduğu Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp yetmezliği teşhisi kondu. Hastalığı hızlı şekilde ilerleyen Erdem'in kalp nakli olmasına karar verildi ve Erdem, acil olarak kalp nakli listesine alındı.

Hastanede nakil olmayı bekleyen Erdem'i hayata bağlayan haber ise 3 ay sonra Bodrum'dan geldi. Ailesiyle tatil yaparken beyin kanaması geçiren 17 yaşındaki İngiliz Craig Oliver Beston'ın kalbi, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine annesi Julie Beston'un onayıyla Erdem'e nakledildi.

Tayfun Erdem, kendisine ikinci bir yaşam veren aileyi bulabilmek için 10 yıl araştırdı, sonunda sosyal medya üzerinden ulaştı. Erdem, 2016'da Oliver'in annesine teşekkür etmek için İngiltere'ye gitti.

Erdem ile Oliver'in annesi Julie Beston arasında başlayan dostluk artarak devam etti. Beston, oğlunun kalbini taşıyan Tayfun Erdem'i görmek için yeniden Türkiye'ye geldi.

- "OĞLUMU KURTARAMADIM AMA TAYFUN'U HAYATINI KURTARDIM"



Julie Beston, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun organlarının bağışlama teklifi iletildiğinde hayatının en zor anlarından birisini yaşadığını aktardı.

Kararından pişmanlık duymadığını belirten Beston, "Otopsi yapılsaydı oğlumun kalbini bağışlayamayacaktım. İyi ki o zaman oğlumun kalbinin bağışlanması konusunda böyle bir karar vermişim. Kendi oğlumu kurtaramadım ama Tayfun'u hayatını kurtardım. Bu beni çok mutlu ediyor." dedi.

Beston, Tayfun ile İngiltere'de ilk karşılaşma anlarını hala unutamadığını, dakikalarca birbirlerine sarıldıklarını ve çok ağladığını dile getirdi.

O anlarda oğlunun kalp atışlarını yeniden duyduğunu aktaran Beston, şunları kaydetti:

"Tayfun'un benim hayatımda ayrı bir yeri var. Onu kendime yakın hissediyorum. Tayfun'u, Oliver'a benzetiyorum. Oğlumun kalbini taşıyor. Tayfun benim ikinci oğlum gibi. Türkçe konuşamıyorum, Tayfun da İngilizce konuşamıyor ama ona olan sevgimi hissetmesi için ellerini sımsıkı tutuyorum. Tayfun'a sık sık oğlumun kalbine iyi bakmasını söylüyorum. Sağlık sorunları yaşadığı zaman onun için endişeleniyorum. Mesela sigara içtiği bir dönem ona çok kızıyordum. Oğlumun kalbi sayesinde biz Tayfun ve ailesiyle tanıştık ve kocaman bir aile olduk. Tayfun'un İngiltere'ye gelip de oğlumun mezarını ziyaret ettiği gün onun bu hareketinden çok etkilenmiştim."

- "BİR ARAYA GELİNCE SIMSIKI SARILIYORUZ"



Tayfun Erdem de anne Beston'un verdiği karar sayesinde hayatta olduğunu, 4 yıldan bu yana aralarında farklı bir bağın oluştuğunu aktardı.

Kendisini Beston'un yanında çok huzurlu hissettiğini anlatan Erdem, "Onların bir evladı gibi olduğumu düşünüyorum. Bana çok değer veriyorlar. Bir araya gelince sımsıkı sarılıyoruz. Duygusal anlar yaşıyoruz. Bana oğlunu anlatıyor. Aynı dili konuşamıyoruz ama üzüldüğümüzü anlayabiliyoruz. Geçen yıl şubat ayında kalp krizi geçirdim. Ona iyiyim dedim ama o benim iyi olduğuma inanmadı. Sonra ailemi aramış gerçeği öğrenmiş." diye konuştu.

- "JULİE'DAN BAHSEDERKEN TAYFUN'UN ANNESİ OLARAK İFADE EDİYORUM"



Tayfun Erdem'in annesi Melek Erdem ise İngiliz aile ile tanıştıktan sonra yaşamlarının çok değiştiğini anlattı.

Bir anne olarak Julie Beston'a minnettar olduğunu gözleri yaşlı bir şekilde anlatan anne Erdem, "Ben Julie'dan bahsederken Tayfun'un annesi olarak ifade ediyorum. Onların arasında başka bir bağ var. Bunu bakışlarından ve birbirlerine dokunduklarında hissediyorum. O, oğlumu çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Türkiye'ye gelince bize ailem diyor. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Julie kendi oğlunu kurtaramadı ama benim Tayfun'umu kurtardı." ifadelerini kullandı.

Erdem'in nakil ameliyatında görev alan Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Öztürk de o yıllarda asistan olduğunu, İngiliz annenin verdiği zor kararı öğrendiğinde çok duygulandığını dile getirdi.