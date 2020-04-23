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İngiliz askeri kargo uçağı sağlık ekipmanları almak için İstanbul'da

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılan sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul'a geldi.

DHA23 Nisan 2020 Perşembe 18:10 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 18:10
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Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve koronavirüsle mücadelede kullanılan sağlık ekipmanları alarak İngiltere'ye giden İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Askeri kargo uçağı daha sonra kargo yüklemesinin yapılacağı uygun bir park yerine yanaştı. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen kargo uçağına malzemeler yüklenirken, uçağın saat 18.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'a gelen askeri kargo uçağı sağlık ekipmanlarını aldıktan sonra İngiltere'ye gitmişti. 

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