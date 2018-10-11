İngiliz Basını: Kaşıkçı kaçırılmış olabilir

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan 2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğinden beri haber alınamıyor. Konsolosluk binasının iki defa aranmasına rağmen Kaşıkçı'ya ait bir delilin bulunamaması, katledildiğine yorumlanıyordu.

Ancak İngiliz basını Cemal Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün İstanbul’dan havalanan 2 Suudi jetine dikkat çekti. Kaşıkçı konsolosluk binasına girdikten sonra 2 Suudi jeti İstanbul’a inmiş, uçaklardan biri Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’ye, diğeri de Mısır’a gitmişti. Bu duruma dikkat çeken İngiliz basını Kaşıkçı'nın kaçırılmış olabileceğini iddia etti. İngilizler, 2 uçağın da Suudi Arabistan merkezli bir şirkete ait olduğunun altını çizdi.