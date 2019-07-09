32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7442
  • 6,4439
  • 257.251
  • 98695.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İngiliz basını yazdı: Türkiye, PKK'nın sonunu getiriyor

İngiliz medyası, Türkiye’nin etkili operasyonları sonucu terör örgütü PKK'nın içine düştüğü durumu gözler önüne serdi. Yayımlanan haberde Türkiye’nin, yoğun hava ve kara operasyonlarıyla PKK’yı bitirme noktasına getirdiğini yazdı. PKK'nın bütün umudunu, örgütün Suriyedeki uzantısı YPG’ye bağladığı kaydedildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye, son yıllarda milli ve yerli imkânlarıyla, PKK’ya yönelik yurtiçi ve sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla, örgütü çökme noktasına getirdi. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta düzenlenen Pençe Harekâtı’nda, terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Zap ve Gara bölgelerine, Pençe Harekâtı’yla koordineli düzenlenen hava operasyonlarında 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.
 
ELEBAŞILARINA NOKTA OPERASYON
 
Böylece harekâtın başladığı 27 Mayıs’tan bu yana öldürülen terörist sayısı 67 oldu. Yine Pençe Harekâtı kapsamında, örgütün sözde ana karargâhının bulunduğu Kandil’e yönelik nokta operasyonlar düzenlendi. Bunlardan ilki, harekâtın başlamasından 2 gün sonra MİT ve TSK’nın işbirliğiyle, örgüt elebaşılarından Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve adamlarının vurulması oldu. Önceki gün yine MİT ve TSK ortak operasyonuyla, PKK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed öldürüldü.  
 
ÖRGÜT GİDEREK KÜÇÜLÜYOR
 
İngiliz medyasında yayımlanan bir rapor, Türkiye’nin etkili operasyonları sonucu örgütün içine düştüğü durumu gözler önüne serdi. Türkiye'nin PKK’ya yönelik operasyonlarını artırdığı belirtilen raporda, “Bu nedenle hem Türkiye sınırları içerisinde hem de sınır dışında, özellikle Irak'ta, PKK'nın hareket kabiliyetinin azaldığı ve örgütün giderek küçüldüğü” belirtildi. PKK’nın kaderinin, örgütün Suriye kolu YPG'ye bağlı olduğu kaydedilen raporda “YPG’nin Suriye'deki varlığını ve statüsünü korumaya devam etmesi halinde PKK'nın yaşama şansının olduğu” savunuldu.
 
YPG STATÜSÜNÜ KORUMALI
 
Öte yandan, dün Hakkari’nin Çukurca kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen operasyonda, silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
 
Batı basını, Türkiye’nin operasyonları sonucu, PKK’nın hareket kabiliyetinin azaldığını ve giderek küçüldüğünü yazdı.
 
TEĞMENiN KATiLLERi ÖLDÜRÜLDÜ
 
İçişleri Bakanlığı, Çukurca'da etkisiz hale getirilen 3 teröristle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 1 Haziran 2019 günü, Çukurca ilçesi Köprülü mevkiinde, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’la 29 Haziran 2019 günü merkez ilçesi Doğanlı köyü mevkiinde, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi olaylarının failleri arasında yer aldıkları tespit edilmiştir.”
 
(Güneş)

Vahşet! Hamile kadının bulunduğu araca böyle saldırdılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu

İstanbul ve İzmir'de FETÖ operasyonu

Sevilla’dan ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

Sevilla’dan ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

Esrarengiz olay: Anne öldü, oğlu ağır yaralı

Esrarengiz olay: Anne öldü, oğlu ağır yaralı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Yılda sadece 20 günde elde ediliyor... Kilosu bin lira

Yılda sadece 20 günde elde ediliyor... Kilosu bin lira

Özel ekip kuruldu, 'Apolet' operasyonuyla yakalandı

Özel ekip kuruldu, 'Apolet' operasyonuyla yakalandı

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

Fatih'te vahşet! Boğazını kesip evini ateşe verdiler

Fatih'te vahşet! Boğazını kesip evini ateşe verdiler
 

POPÜLER HABERLER

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

Başkan Erdoğan'ın ilk durağı orası oldu

Bu heykel başka! Kemençe çalıp türkü söylüyor...

Bu heykel başka! Kemençe çalıp türkü söylüyor...

Dünyanın 8'nci harikası, her gün 2 bin kişi ziyaret ediyor

Dünyanın 8'nci harikası, her gün 2 bin kişi ziyaret ediyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA