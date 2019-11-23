İngiliz eski istihbarat subayının evinde hareketlilik
Karaköy'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde hareketlilik vardı. Yabancı olduğu belirtilen 2 kişi bavullarıyla evden ayrıldı.
- DHA
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evde bir süredir sessizlik hakimdi. Bugün ise evden yabancı olduğu belirtilen 2 kişi çıktı. Evdeki görevli kadının uğurladığı bir kadın ve bir erkek, bavullarıyla buradan ayrıldı.
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