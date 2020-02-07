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İngiliz istihbarat subayının eşi 3 ay sonra o evde

KARAKÖY'de ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in yaklaşık 3 ay sonra olay yerine geldi. Ofisteki özel eşyaları alan Emma Hedvig Christina Winber oldukça üzgün olduğu görüldü.

DHA07.02.2020  12:14 - Güncelleme: 07.02.2020  12:14

Karaköy'de oturduğu evin sokağında 11 Kasım'da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber'e olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından Winber'in yasağı kaldırıldı. Eşinin cenazesine katılan Emma Hedvig Christina Winber İstanbul'a döndü.

Winber dün özel eşyalarını almak için yaklaşık 3 ay sonra Karaköy'deki ofise geldi. Genç kadının ofiste gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi. Ofisten çıkan Winber'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Emma Hedvig Christina Winber eşyaların büyük bölümünü nakliye aracına yükletirsen kişisel eşyalarını ise bavuluyla götürdü.

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