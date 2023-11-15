İngiliz kadını tornavidayla öldürdü

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih'teki bir otel odasında temizlik görevlilerinin bir kadına ait ceset bulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, İngiliz vatandaşı A.M.D. (26) isimli kadının vücudunun farklı yerlerinden aldığı tornavida darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayette kullanılan tornavida ise otel odasında bulundu.

Olaya ilişkin şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının cinayetin ardından taksiye binerek otelden ayrıldığını tespit etti.

- POLİSLER TAKSİCİYİ TELEFONLA YÖNLENDİRDİ

Plakasından taksiciye ulaşan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şoförden taksiyi en yakın karakola ya da polis uygulama noktasına götürmesini istedi.

Bunun üzerine Fatih'teki bir uygulama noktasında duran taksici, İngiliz vatandaşı şüpheli A.Y.M'nin (28) yakalanmasını sağladı.

Yapılan araştırmada birlikte yaşadığı öğrenilen çiftin 11 Kasım'da turistik amaçlı İngiltere'den İstanbul'a geldiği, aynı gün Fatih'teki bir otel odasına yerleştiği belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.