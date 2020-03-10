AA 10 Mart 2020 Salı 12:51 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 12:51

The Guardian gazetesinin, yatırımcı Bill Browder’ın İngiliz parlamentosuna verdiği gizli ifadelere dayandırdığı haberine göre, Rus devleti, "dolgun ücret" verdiği siyasetçiler, eski istihbarat görevlileri, eski diplomatlar ve halkla ilişkiler firmaları aracılığıyla İngiltere’de "çıkar ağı" kurdu.

Rus yönetiminin bu ağı kullanarak kurdurduğu şirketler sayesinde devlet bütçesinden çalınan milyarlarca sterlini "akladığı", ağ içinde yer alan bazı kişilerin de buna bilinçsizce alet olduğu öne sürüldü.

Rusya'nın bu nüfuz ağını, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhaliflerine saldırmak ve İngiltere'deki Rus propaganda ve dezenformasyon kampanyasını güçlendirmek için de kullandığı iddia edildi.

- KOMİSYON RAPORU YAYIMLANMADI



Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının İngiltere'de Rus nüfuzunu araştıran İstihbarat ve Güvenlik Komisyonunun Browder’ın ifadelerini de içeren raporunu, kasım ayında tamamlanmıştı.

Ancak iki yıllık çalışmayla hazırlanan rapor, Boris Johnson hükümeti tarafından rafa kaldırılmıştı.



Rusya’da bir dönem en büyük yabancı yatırımcı konumundaki Hermitage Capital Management’ın sahibi olan Browder, 2005 yılında bu ülkeden sınır dışı edilmişti.



Rusya, Browder hakkında vergi kaçakçılığı ve kasıtlı iflas suçlamasıyla uluslararası yakalama emri çıkarmıştı.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde Rusya’ya karşı yaptırım uygulanması için kampanya yürüten Browder’ın avukatı Sergei Magnitsky, 2009’da Rusya’da gözaltındayken hayatını kaybetmişti.

ABD’de 2012’de olaylara karışan yetkililere yönelik çıkarılan yaptırımlara "Magnitsky Yasası" adı verilmişti.