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İngiliz The Economist: 14 Mayıs'ta ipi Erdoğan göğüsleyecek

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor. İngiliz The Economist dergisi yayımladığı bir analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde ipi göğüsleyeceğini ifade etti.

26 Nisan 2023 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
İngiliz The Economist: 14 Mayıs'ta ipi Erdoğan göğüsleyecek
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14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kalırken, seçimlere yönelik bir analiz de İngiliz The Economist dergisinden geldi. Derginin istihbarat ve analiz ekibinin 9 sayfalık raporunun daha ilk cümlesinde seçim gecesi ipi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göğüsleyeceğini belirtildi.

Analizin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde 'ideolojileri farklı olan muhalefet koalisyonuna' karşı yarıştığı belirtildi ve HDP'nin de Millet İttifakı'na olan desteğine yer verildi. "Bu koalisyona rağmen Erdoğan'ın iktidarını devam ettireceğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"ERDOĞAN RÜZGÂRI ARKASINA ALDI"

Economist, Erdoğan'ın son günlerde düşük faizli kredi, EYT ve emekli zammı, ödenmemiş vergi, ceza ve devlete olan diğer borçların yeniden yapılandırılması konularıyla rüzgarı arkasına aldığını aktardı.

Raporun son kısımlarında ise Türkiye'nin dış politikada edindiği tutuma yer verildi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin derinleştiğini belirten Economist, Rusya-Ukrayna savaşında Erdoğan'ın bir arabulucu rolü üstlendiğini hatırlattı.

Analizin devamında Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda İsveç'in NATO durumu, Yunanistan ile ilişkiler ve Suriye meselesinde Türkiye'nin politikalarının değişmeyeceği belirtildi.

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