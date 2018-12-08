İngilizler Zuckerberg’ün özel yazışmalarını ifşa ediyor

Facebook ile çalışan önemli bir yazılım şirketinin CEO’sunu Londra havalimanında yakalayıp iş bilgisayarına ve telefonuna el koyan İngiliz güvenlik güçleri bilgisayardan CEO ve Zuckerberg arasındaki özel yazışmaları çıkarmayı başardılar.

Parlemontodaki soruşturma kurulana sunulan yazışmaların bir kısmı da medyaya sızdı. Bu yazışmalarda, Zuckerberg’ün medyaya gösterdiği sempatik yüzünün aksine ne kadar acımasız bir iş adamı olduğu da netçe görülüyor.

2012 ile 2015 arasındaki yazışmaları içeren 250 sayfalık raporda, Facebook’un 2013’te Twitter’a ait Vine’ı batırmak için uygulamaya dair tüm erişimleri engellediği ve video paylaşım servisinin gelişiminin, dolayısıyla Twitter’ın büyümesinin önüne geçtiği anlaşılıyor. Ancak yine de bu normal bir ticari rekabet olarak yorumlandığı için Facebook için bir suç teşkil etmiyor. Yine de bu deliller, İngiliz Anti-tekel kurumu tarafından, Facebook’un hakim konumunu haksız rekabet ve tekelcilik uygulamaları için nasıl kullanabileceğine dair bir örnek olarak rapora eklenmiş.

2012’deki bir yazışmada ise Zuckerberg’ün Facebook yöneticilerine yazdığı bir email’de, Facebook için uygulama geliştirenlerin “fazla” büyümesinin ve Facebook’a rakip olmasının sakıncası vurgulanıyor ve “dünya/insanlık için iyi olan şey, bizim için iyi olmak zorunda değil. Tüm bu uygulamaların paylaşımarını Facebook içinde tutmalarını sağlamalıyız,” dediği göze çarpıyor.

Tüm bu örnekler, soruşturma komisyonu için Facebook hakkında pek olumlu düşünceler yaratmayacak gibi görünüyor. Cambridge Analytica olayında da sorumluluğu reddeden Zuckerberg’ün aslında kullanıcıların bilgilerini bilinçli sattığı ve etik dışı kullanılmasını önemsemediği şüphesini dile getiren İngilizlerin olay nedeniyle doğrudan Zuckerberg’ü mahkum etmek istediği düşünülüyor.

Eğer Facebook’ta üst düzey yöneticiyseniz veya Facebook ile çalışan büyük bir şirketin yöneticiyseniz, İngiltere’ye giderken ikinci kez düşünmenizde fayda var zira geçtiğimiz hafta yaşanan olayda olduğu gibi, Facebook ile ilgili kişiler havalimanında durdurulup bilgisayarlarına el konulabiliyor.

(Tech Inside)