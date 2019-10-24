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Brexit çıkmazı siyasi krize dönüştü! Boris Johnson'dan 'erken seçim' hamle

İngiltere'de Brexit çıkmazı siyasi krize dönüştü. Parlamentodan istediğini alamayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, erken seçim çağrısı yaptı.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Aralık'ta yapılmak üzere seçim çağrısında bulundu. Brexit nedeniyle karşı karşıya kaldığı muhalefetin de bu konuda desteğini istedi. 
 
Johnson, parlamentonun Brexit yasasını seçimden önce görüşebileceğini de ekledi.
Ancak İngiltere Başbakanı erteleme beklentisinde.
 
Johnson, Avrupa Birliği'nin Brexit için kısa bir ertelemeye gidebileceğini söyledi.

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