İngiltere'de Charles'ın krallığı ilan edildi

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın varisi ve 73 yaşındaki oğlu Charles, Londra'daki St James's Sarayı'nda resmen kral ilan edildi.

Törene mevcut başbakan ve hala hayatta olan eski başbakanlar, üst düzey yetkililer ve Kraliyet ailesi üyeleri katıldı.



KRAL III. CHARLES'TAN İLK KONUŞMA

Ardından Kral III. Charles basının karşısına geçerek kral olarak ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

3. Charles resmen Kral ilan edildiği seremoninin ilk bölümü ardından yaptığı konuşmada annesi Kraliçe 2. Elizabeth'i anarak başladı.

"Annemin hükümdarlığı, süresi ve adanmışlığı eşsizdi. Bugün yas tutarken, bu inançla dolu ömre de teşekkürlerimizi sunuyoruz"

3. Charles sözlerinin devamında "Bana geçen zorlu görevler, sorumluluklar var. Layık olmaya çalışacağım." dedi.

Sonrasında Charles duyurusunu yaptığı taahhütü imzaladı.

KRAL CHARLES KİMDİR?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in büyük oğlu, Galler Prensi Edinburgh Dükü ve artık İngiltere Kralı.

Kraliyet tahtının birinci sıradaki varisi, Birleşik Krallık tarihinin en yaşlı veliaht prensiydi. Annesinin ölümünün ardından tahta çıkma sırası ona geldi.

Tam adı, Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor. 14 Kasım 1948 tarihinde Buckingham Sarayı'nda dünyaya geldi.

Prenses Elizabeth ve Prens Philip'in ilk çocuğuydu. O doğduktan dört yıl sonra annesi Kraliçe olarak tahta çıktı.

PERİ MASALI

Prens Charles, Galler dili ve tarihi eğitimi aldı. Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması'nda hizmet verdi.

1977'de İngiliz soylu ailesine mensup Diana Spencer ile tanıştı. Aralarındaki ilk kıvılcım ortaya çıktığında Charles 29, Diana 16 yaşındaydı.

İkili, 29 Temmuz 1981'de St Paul Katedrali'nde evlendi. Peri masalını yüzbinlerce kişi televizyondan canlı olarak izledi.

Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Ancak masal uzun sürmedi. Prenses Diana, kısa sürede İngiliz halkının sevgilisi olsa da evliliklerinde üçüncü bir kişinin gölgesi vardı: Camilla Parker Bowles.

O aslında Galler Prensi Charles'ın büyük aşkıydı. Charles ile Camilla; yıllar önce beraberlik yaşamış ve ayrılmıştı. Prens Charles, onu hiç unutmadı.

Charles ile Diana aradıkları mutluluğu bulamadı. 1992'de dönemin İngiltere başbakanı John Major çiftin ayrıldığını duyurdu.

CAMİLLA-GATE

1993 yılında, "Camilla-gate" olarak bilinen bir skandal patlak verdi.

İngiliz basını Prens Charles'ın, 1989 yılında Diana ile evliyken, Camilla ile gece geç saatlerde yaptığı telefon görüşmelerinin dökümünü yayınladı.

Lady Diana da 1995 yılında kraliyet ailesinden gizli bir röportaj verecekti.

Diana "Evlilikte üç kişiydik, bu yüzden biraz kalabalıktı." sözleriyle yaşadığı durumu anlatmıştı. Bu röportaj boşanma sürecini hızlandırdı.

İkili 1996 yılında resmen boşandı.

1999'a gelindiğinde, Prens Camilla'yı, annesi Kraliçe II. Elizabeth'le resmi olarak tanıştırdı. 2005 yılında, çift evlendi.

VAKIFLARINDA TERÖR GÖLGESİ

Prens Charles son dönemde kendisine ait yardım vakıflarıyla gündeme geldi.

Vakıflarının Para karşılığı bir Suudi İş insanına ingiltere vatandaşlığı sunma sözü verdiği, Katar Başbakanlından Milyonlarca euro nakit para aldığı iddia edildi.

Vakfın Usame bin Ladin'in akrabalarından da bağış aldığı ortaya çıktı.

Vakıfları mercek altında olsa da, 73 yaşındaki Charles artık Kral.