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İngiltere'de hükümeti kurma görevi İşçi Partisi lideri Starmer'a verildi

İngiltere'nin yeni Başbakanı İşçi Partisi Lideri Keir Starmer olurken, Kral 3. Charles'ın Starmer'dan hükümeti kurmasını istediği, Starmer'ın teklifi kabul ettiği ve başbakan olarak atandığı ifade edildi.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 16:12 - Güncelleme:
İngiltere'de hükümeti kurma görevi İşçi Partisi lideri Starmer'a verildi
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İngiltere'de erken genel seçimlerde hezimete uğrayan Rishi Sunak, parti liderliğinden istifa etmesinin ardından Buckingham Sarayı'nda Kral 3. Charles'a istifasını sundu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral'ın Sunak'ın istifasını kabul ettiği belirtildi.

HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ VERİLDİ

Seçimlerde ezici bir galibiyet elde eden İşçi Partisi lideri 61 yaşındaki Keir Starmer da Sunak'ın istifasını sunmasının ardından Kral Charles ile görüşme gerçekleştirdi. Buckingham Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Kral'ın Starmer'dan hükümeti kurmasını istediği, Starmer'ın teklifi kabul ettiği ve başbakan olarak atandığı ifade edildi.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA BAŞBAKAN'DAN DEĞİŞİM SÖZÜ

Starmer, Kral ile görüşmesinin ardından 10 Downing Street'teki başbakanlık konutu önünde açıklama yaptı. Kral'ın hükümeti kurma teklifini kabul ettiğini belirten Starmer, Sunak'ı ülkenin ilk Asya kökenli başbakanı olma yolunda gösterdiği ekstra çabadan dolayı takdir ettiğini söyledi. İngilizlerin ülkenin kararlı bir şekilde değişimine ve siyasetin kamu hizmetine dönüşüne oy verdiğini vurgulayan Starmer, "Bize açık bir yetki verdiniz ve biz de bunu değişim sağlamak, hizmeti ve siyasete saygıyı yeniden tesis etmek, gürültülü gösteri çağını sonlandırmak, hayatlarınızda daha temkinli hareket etmek ve ülkemizi birleştirmek için kullanacağız" dedi.

SUNAK PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

İngiltere'de 650 üyeli Avam Kamarası'nın üyelerinin belirlendiği seçimlerde Keir Stamer'ın lideri olduğu İşçi Partisi, 412 sandalyeye ulaşarak mecliste ezici bir çoğunluk elde etti. Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı ise 121'de kaldı. Muhafazakar Parti'nin 14 yıllık iktidarını sona erdiren seçimin sonuçlarının açıklanmasının ardından Rishi Sunak, parti liderliğinden istifa kararı aldı.

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