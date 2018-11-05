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İngiltere'de iki genç kız caminin bahçesine domuz pastırması atıp caminin içine alkol döktü

İngiltere'de iki genç kız, namaz kılındığı sırada caminin bahçesine domuz pastırması atıp caminin içine alkol döktü.

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İngiltere'nin Manchester kentinde iki genç kız, namaz sırasında Madina camisinin bahçesine domuz pastırması atıp caminin içine alkol döktükten sonra gülerek olay yerinden uzaklaştılar.
 
Kızların ellerindeki alkol şişeleri gören bir vatandaş kızları cami sınırları içinde alkol içmenin uygun olmadığını söyleyince kızlar, burada birini beklediklerini söyledi. Kızlardan biri, kameraya domuz pastırmasını caminin camına yapıştıracağını söylerken arkadaşı pastırmayı caminin giriş kapısının koluna asmasını söyledi.
 
CAMİ CEMAATİNDEN BÜYÜK TEPKİ
 
Namazlarını bitiren cemaat, camide yaptıkları kontrol sırasında kızların caminin yardım kutusunun içen cinsel içerikli oyuncaklar koyduklarını gördü. Caminin sorumlusu Dara Miah, yapılanın kabul edilemez olduğunu söyleyip kızların yakalanması için dava açacağını söyledi.
 
(Haber 7)

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