İngiltere'de kadınların 'ön yargı ve ayrımcılık' mücadelesi

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 14:45 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 14:45

Londra merkezli eğitim yayınları grubu Pearson'ın, ABD, Brezilya, Çin, İngiltere, Hindistan ve Meksika'da çalışma çağındaki 6 bin kadınla yapılan ankette, her ülkeden 1000 kadının görüşlerine yer verildi.

Araştırmaya göre, İngiltere'deki kadınların yüzde 41'i cinsiyetlerinin, yüzde 30'u da ırklarının yeni bir iş bulmaları önünde engel olduğundan endişe ediyor.

Kadınların, yüzde 74'ünün kendilerine ve ailelerine yetecek kadar maaş veren bir iş bulma konusunda kaygılı olduğunu ortaya koyan ankete göre, kadınların yüzde 65'i ön yargı ve ayrımcılığın hala kendilerini iş bulmaktan alıkoyduğuna inanıyor.

- KADINLARIN YAŞI İŞ BULMALARININ ÖNÜNDE ENGEL TEŞKİL EDİYOR

Ankete göre, kadınların yüzde 63'ü ise yaşlarının iş bulmalarının önünde engel teşkil ettiği görüşünü paylaşıyor.

Ayrıca araştırma, çalışan veya aktif olarak iş arayan kadınların yüzde 42'sinin, akıl sağlıklarını korumayı en büyük stres kaynağı olarak gösterdiğini ve bunu finansal istikrar endişelerinin izlediğini ortaya koydu.

Yaklaşık her 10 kadından 3'ü ise en büyük stres kaynaklarından birinin evde çevrim içi eğitim gören çocuklarına yardım etmek olduğunu dile getirdi.