İngiltere'de koronavirüs kabusu böyle başladı!

03 Nisan 2020 Cuma 16:10 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:10

Corona virüsün en fazla etkilemeye başladığı ülkelerden İngiltere'de ünlü at yarışı festivali Cheltenham Festivali kriz yarattı.

Times'ın haberine göre; ülkede hastalığın bu kadar hızlı yayılmasında 10-13 Mart tarihlerinde yapılan festivalin payı çok büyük.

Çünkü Cheltenham'da yapılan 3 günlük bu festivalde tribünlerde toplam 250 bin insanın olduğu kaydediliyor.

Özellikle o tarihlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yayılan salgına karşın böyle bir festivale izin verilmesi tepki topluyor.

Başta doktorlar olmak üzere uzmanlar ve sağlık personeli, bu festivali takip eden 2 haftalık dönemin ardından hem ölüm hızında hem yoğun bakım hastalarının artışında hem de vaka sayısında çoğalma gördüklerini söylüyor.

Bu festivale katılan insanların, sadece belli bir bölgeye değil tüm ülkeye yayılmasıyla hastalığın hız kazandığı aktarılıyor. Cheltenham Festivali, 1860'lardan bu yana düzenleniyor. (Skorer)