İngiltere'de saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuk Cemal'in babası: Ayrılmak zorunda kaldık, başka bir seçenek yoktu

İç savaş nedeniyle Suriye'yi terk etmek zorunda kalan Cemal ve ailesi, sığındıkları İngiltere'de de saldırıya uğrayınca, buradaki evlerini de terk etmek zorunda kaldı.

Suriyeli 16 yaşındaki Cemal, 25 Ekim 2018'de Huddersfield kentinde okul arkadaşının saldırısına uğramıştı. Saldırı görüntüleri, sosyal medya vasıtasıyla yayılınca geniş yankı uyandırmıştı.

Cemal'in babası, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, tehdit içeren videoların yayıldığını gördükten sonra Huddersfield kentinden 3 gün önce ayrıldıklarını söyledi.

Adı verilmeyen baba, "Suriye'yi burada yeni bir geleceğimiz olsun diye terk ettik. Bu ülkenin bizi güvende tutacağını umuyorduk. Ancak Huddersfield'de de kalamadık. Çocuklarımın ve bizlerin tehdit edildiği videodan sonra artık güvenli değildi. Ayrılmak zorunda kaldık, başka bir seçenek yoktu." dedi.

"DİĞERLERİDE AYNI ŞEYİ YAPACAK"

Cemal'in babası Huddersfield'deki diğer Suriyeli ailelerin de tehlike altında olduğunu kaydederek, "Onlara destek verilmiyor. Bize benzer sorunlar yaşıyorlar. Biz gitmek zorunda kaldık. Diğerleri de aynı şeyi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Cemal değil, kız kardeşi Farah'ın saldırıya maruz kaldığına dikkati çeken baba, kızının yaşadıklarından sonra intihara teşebbüs ettiğini anlattı.

"BAŞÖRTÜMÜ VE SAÇIMI ÇEKİYORLARDI"

14 yaşındaki Farah da "Buraya ilk geldiğimde sadece yeni arkadaşlar edinmek istedim. Doktor olacaktım. Başımıza gelenlerin sebebini anlamadık. Değişik kökenlerden gelenlerin yaşadığı bir yerde olmaktan mutluyduk. Sadece arkadaş edinmek ve okula gitmek istedik." diye konuştu.

Her gün şiddete maruz kaldıklarını dile getiren Farah, "Hep başörtümü ve saçımı çekiyorlardı. (Kötü) şeyler söylüyorlardı. Cemal için de durum aynıydı. Ancak hiçbir şey yapılmadı. Çok üzüldüm, ne yapacağımı bilmiyordum." ifadesini kullandı.

"KİMSE BİZİ DİNLEMEDİ"

Olay sonrası sessiz kalmayı tercih eden Cemal de Huddersfield'de yaşananları hatırlamak istemediğini belirterek, "Maruz kaldığımız şeyler karşısında herkesten yardım istedik ancak kimse bizi dinlemedi. Sadece yeniden okula gitmek, yeni arkadaşlar edinmek ve Huddersfield'le ilgili şeyleri unutmak istiyoruz." dedi.

2016'DA SURİYE'Yİ TERK ETMİŞLERDİ

Cemal'in ailesi, 2016'da Suriye'yi terk edip önce Lübnan'daki kamplarda kalmış, ardından İngiltere'ye kabul edilmiş ve ülkenin kuzeyindeki Huddersfield'e yerleştirilmişti.

Geçen ekim ayında sosyal medyada yayılan bir videoda, yere yıkıldığı ve boğmakla tehdit edilerek ağzına su döküldüğü görülen Cemal, bir daha okula gidemezken, başka bir videoda da Farah'ın benzer saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili 16 yaşındaki çocuğun polis tarafından ifadesi alınırken, düzenlenen yardım kampanyasında aile için yaklaşık 170 bin sterlin toplanmıştı.