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İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

İngiltere'de bulunan 337 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçakla Türkiye'ye getirildi.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 20:51 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 20:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla tahliye çalışması başlatılmıştı.

Bu kapsamda İngiltere'nin başkenti Londra'dan getirilen 337 Türk vatandaşı, THY uçağıyla akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların ateş ölçümlerini yaptı. Ardından pasaport kontrolü gerçekleştirildi.

Aralarında bir bebeğin de bulunduğu yolcular, daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna gönderildi.

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