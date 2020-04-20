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İngiltere'deki 80 Kıbrıslı Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İngiltere'de yaşayan 80 Kıbrıslı Türk'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 09:01 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 09:01
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Özersay, İngiltere'de virüs nedeniyle yaşamını kaybeden Kıbrıslı Türklere ilişkin Facebook’tan bir paylaşımda bulundu.

Salgın nedeniyle Kıbrıs Türk halkının önemli kayıplar verdiğini kaydeden Özersay, “Bugün Londra Temsilciliğimizden aldığım resmi rakamlara göre salgın sonucu Birleşik Krallık’ta bugüne kadar 80 vatandaşımızı kaybettik. Aralarında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere önemli katkıları olmuş isimlerin de yer aldığı onca güzel insan...” ifadelerini kullandı.

Özersay, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine ise sabır diledi.

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