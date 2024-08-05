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İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından Türkiye'den ''tedbir'' uyarısı

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından Türk toplumuna tedbirli olmalarını tavsiye etti.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 07:21 - Güncelleme:
İngiltere'deki aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından Türkiye'den ''tedbir'' uyarısı
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Gelişmeler hakkında AA'nın sorularını yanıtlayan Büyükelçi Ertaş, Birleşik Krallık'ın farklı şehirlerinde yaşanan yabancı düşmanı, ırkçı ve İslam karşıtı eylemler karşısında vatandaşlarımızın tedbirli olmaları, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmaları, Birleşik Krallık kolluk güçlerinin uyarılarına riayet etmeleri ve olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarının önem taşıdığını vurguladı.

İngiltere hükümeti ve yerel makamlardan konu hakkında sağduyulu açıklamalar geldiğinin altını çizen Büyükelçi Ertaş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemeleri ve Birleşik Krallık makamları ile Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız ihtiyaç halinde, 7/24 esasıyla çalışan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne (+44 203 608 80 90 ve +90 312 292 29 29) ve Londra Büyükelçiliğimiz ile Birleşik Krallık'taki üç Başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkündür."

- OLAYLAR 3 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI SONRASI ARTTI

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.

Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı.

Ülkenin farklı kentlerinde dün düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar polisle ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. Dünkü eylemlerde polis, 90'ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı.

Aşırı sağcılar 4 Ağustos pazar günü ve gelecek hafta çok sayıda kentte eylem düzenleyeceğini de açıkladı.

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