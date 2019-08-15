İngiltere-İran arasındaki 'tanker' krizinde yeni gelişme
Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.
- İHA
Cebelitarık, 4 Temmuz'da el koyduğu İran petrol tankerinin kaptanıyla 3 kişiyi serbest bıraktı.
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