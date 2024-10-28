İnleri yerle bir edildi! Irak'ın kuzeyinde 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. "Terörün kaynağını kurutmaya azimliyiz" ifadesiyle yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"

Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz.



Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8ss9ybpk8d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2024

PKK'ya intikam darbesi! İşte TUSAŞ saldırısı sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısı

PKK'lı teröristi şoka sokan kare

15 PKK'lı terörist daha hendeklere gömüldü