İnleri yerle bir edildi! Irak'ın kuzeyinde 23 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. "Terörün kaynağını kurutmaya azimliyiz" ifadesiyle yapılan açıklamada şunlar yer aldı:
"Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz.
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!"
Yerli ve millî gücümüzle teröristlerin inlerini işte böyle yerle bir ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2024
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları sonucunda 23 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8ss9ybpk8d