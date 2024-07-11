İnovasyonda Kadın Projesi 8. Girişimcilik Kampına katılmak için yeni fırsat!!!

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde düzenlenen "İnovasyonda Kadın" projesinde başvuru süresi 25 Temmuz'a kadar uzatıldı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen proje ile kadın girişimcilerin desteklenmesi hedefleniyor.

KADEM'in; TÜBİTAK, Marmara Teknokent, Yıldız Teknopark, Bilişim Vadisi ve KOSGEB, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Bilişim Vadisi, Islamic Cooperation Youth Forum, Fonangels, KAGİDER, İstanbul Teknopark, StartupCentrum, TT Ventures, Halk Yatırım, Albaraka Garaj, APY Ventures işbirliği ile hayata geçirdiği projeye kadın girişimciler, 25 Temmuz 2024' kadar başvuru yapabilecek.

Projenin temel hedefi, kadın girişimciliğini desteklemek, kadınlara inovatif fikirlerini ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için rehberlik etmek.

30 GİRİŞİMCİ KADINA EĞİTİM

İlk başvuru sürecinin sonunda, hakem heyetinin değerlendirmesi ile kampa katılmaya hak kazanan 30 girişimci kadına; mentorluk ve tecrübe paylaşımı ile birlikte bir hafta süren kapsamlı eğitimler verilecek.

15-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kampta girişimciler; Girişimcilik Ekosistemi ve Start-Up Analizi, Proje Yönetimi ve Maliyet Analizi, İş Planı Hazırlama, Marka Stratejileri, Pazarlama İlkeleri, İş ve Ticaret Hukuku, Patent ve Marka Tescili, Etkili İletişim Teknikleri ve Tasarım Odaklı Düşünme, Yatırımcı İlişkileri ve Büyüme Stratejileri gibi pek çok konuda ihtiyaç duyabilecekleri bilgiyi uzmanlarından alacak.

Kamptan mezun olan kadın girişimciler; yatırımcılarla buluşma, kurumsal firmalarla görüşme, network oluşturma, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılma gibi imkânlara da sahip olacak.

6 GİRİŞİMCİYE 1 MİLYON TL ÖDÜL

Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonunda seçilen 6 başarılı girişimci adayına bir yıl içinde belirtilen şartları sağlaması durumunda para ödülü verilecek.

FİKİR AŞAMASI VE ÖN KULUÇKA KATEGORİSİ

500 bin TL

Finalist Ödülleri:

Üçüncülük Ödülü: 100 bin TL

İkincilik Ödülü: 175 bin TL

Birincilik Ödülü: 225 bin TL

Birinciye Ayrıca Uluslararası Önemli Girişimcilik Etkinliklerinden Birine Katılım Desteği (Web Summit, Slush, CES vb.)

KULUÇKA KATEGORİSİ

500 bin TL

Finalist Ödülleri:

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 100 bin TL

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 175 bin TL

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 225 bin TL

Birinciye Ayrıca Uluslararası Önemli Girişimcilik Etkinliklerinden Birine Katılım Desteği (Web Summit, Slush, CES vb)

İki Kategorideki 6 Kamp Finalisti için Toplam Ödül: 1 Milyon TL

2015 yılından bu yana devam eden İnovasyonda Kadın projesine şimdiye kadar 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200'den fazla kadın girişimci inovasyon kampımıza katıldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifika alan 36 kadın girişimciden 16'sı kendi şirketini kurdu ve 6'sı yatırım aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı ve farklı sektörlerde önemli başarılara imza attı.

2015 yılından bu yana devam eden İnovasyonda Kadın projesine şimdiye kadar 2 binin üstünde kadın girişimci başvurdu. 200'den fazla kadın girişimci inovasyon kampımıza katıldı. Kamplar sonunda finale kalarak ödül ve sertifika alan 36 kadın girişimciden 16'sı kendi şirketini kurdu ve 6'sı yatırım aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı ve farklı sektörlerde önemli başarılara imza attı.

Projenin başvuru şartları hakkında ayrıntılı bilgi almak için https://inovasyondakadin.org/8-inovasyonda-kadin-girisimcilik-programi/ adresini ziyaret edebilirsiniz.